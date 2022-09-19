В освобожденные районы Харьковской области возвращаются банковские услуги. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Сообщается о возобновлении работы отделений Ощадбанка и Приватбанка.

20 сентября планируют первые организованные поездки жителей Купянска в ближайшие филиалы Ощадбанка. Автобусы поедут в Чугуев (ул. Староникольская, 33) и Харьков (ул. Библика, 20/8). Сообщается, что в банках будет работать необходимое количество сотрудников и привезут достаточно денег.

"В ближайшем будущем планируется возобновить работу ряда филиалов. В частности, в Балаклее: предполагаемое время открытия - 19-20 сентября. Это полноценное крупное отделение, которое позволит обслуживать жителей не только города, но и близлежащих сел. А также в поселке Шевченково - до конца сентября", - сообщают в министерстве.

Сообщается и о возобновлении работы банкоматов.

"Первые транзакции уже прошли в Золочеве и Дергачах. Еще несколько банкоматов должны восстановиться в этом месяце: Красный Донец, Андреевка и Балаклея. В Дергачах, где филиалы и банкоматы еще не работают, Ощадбанк запускает услугу "Наличные на кассе", которой можно воспользоваться торговых и сервисных предприятиях. Всего четыре терминала", - говорится в сообщении.

На инфографике есть более подробные данные о сроках возобновления работы отделений.

Как писала "Страна", "Укрпочта" сообщила, что сможет доставлять пенсии на освобожденные территории Харьковской области. Также в освобожденной Балаклее возобновила работу "Новая почта".

Ранее "Укравтодор" опубликовал маршрут, как безопасно добраться из Харькова в освобожденные Купянск, Изюм и Балаклею.

Тем временем война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.