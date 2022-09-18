В селе Подвысокое Изюмского района Харьковской области вывесили флаг Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Боровского сельского совета в Telegram-канале.

"Установление государственного флага на Подвысочанском доме культуры", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что в освобожденном Изюме Харьковской области продолжается эксгумация тел убитых оккупантами людей. Работа продлится еще почти две недели.

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Война в Украине продолжается уже 207-й день. "Страна" следит за происходящим 18 сентября в обновляемом материале.

Что происходит на фронте в Харьковской области — в материале "Битва за левый берег Оскола".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Как и кого в Украине хотят сажать за получение гражданства РФ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".