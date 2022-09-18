В Херсоне сообщают о взрывах. Сообщается о "прилетах" в центре города.

Об этом пишут в местных пабликах.

Также, по данным местных каналов, всего прозвучало около шести взрывов. Предположительно, работает система ПВО.

Позже появились видео.

Напомним, ранее мы писали, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил удар по Херсону и работу диверсионных групп в Бердянске.

16 сентября мы сообщали о том, что в оккупированном Херсоне нанесен удар по зданию админсуда, расположенному около обладминистрации в самом центре города.

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