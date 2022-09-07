Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что повторное наступление российской армии на украинскую столицу вряд ли удастся.

Об этом он заявил в интервью "Левому берегу".

"Россияне не исключают для себя вопросы, которые они поставили 24 февраля, когда перешли в активную фазу - это уничтожение нас как государства, ликвидация военно-политического руководства нашей страны. Они свои планы не меняли. Поэтому для нас в этом ничего удивительного нет. Другое дело, что это им не удалось и будем считать, что вряд ли удастся", - ответил Данилов на реплику, что украинская разведка не исключает повторное наземное наступление россиян на Киев.

Он также добавил, что Украина контролирует ситуацию на границе с Беларусью, в частности, каждый день получает данные разведки относительно того, что там происходит.

Кроме того, Данилов заявил, что Украина принимает "определенные меры" - среди прочего "была проверка областей, граничащих с Беларусью, насколько мы готовы будем встречать (войска врага - Ред.), если будет открытое наступление со стороны Беларуси".

Секретарь СНБО добавил, что "пока разведка считает, что этого не будет".

Напомним, ранее сообщалось, что Украина усилила оборону границ с Беларусью и РФ, чтобы не допустить повторного вторжения.

Война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.