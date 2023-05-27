Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что Соединенные Штаты могут столкнуться с рецессией.

Об этом пишет Forbes.

Пауэлл выразил надежду на мягкий характер сокращения американской экономики.

"Я ее не исключаю. Возможно, мы получим то, что, я надеюсь, окажется мягкой рецессией", - допустил он, отвечая на вопрос о вероятности риска рецессии в государстве.

Кроме того, глава ФРС считает ситуацию в банковском секторе страны устойчивой на фоне падения американского банка First Republic Bank (FRB), однако Центробанк продолжит мониторить развитие ситуации на рынке.

Пауэлл добавил, что ФРС намерена не допустить будущих крахов американских банков и извлечь правильные уроки из уже произошедших.

Ранее мы писали, что на днях в США снова подняли базовую ставку Федеральной резервной системы. ФРС США повысила ее в десятый раз подряд - теперь она находится в диапазоне 5-5,25% годовых. Это самый высокий уровень с 2007 года.

Повышение ставки ФРС направлено на укрепление доллара, в том числе по отношению к гривне.

Также "Страна" рассказывала, что в середине марта международное рейтинговое агентство Moody's снизило свой рейтинг всей банковской системы США со стабильного до негативного. Moody's ожидает, что давление на денежно-кредитную политику США продолжится, пока инфляция не вернется в целевой диапазон ФРС.