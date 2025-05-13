Парижский суд признал 76-летнего французского актера Жерара Депардье виновным по делу о домогательствах на съемках фильма "Зеленые облака" в 2021 году. Звезду приговорили к 18 месяцам лишения свободы условно.

Об этом сообщает сайт BFM TV.

Дело в отношении Депардье возбудили после обвинений двух женщин: декоратора фильма и ассистента режиссера. Художник-декоратор, которой сейчас 54 года, рассказала, что артист схватил ее за талию и притянул к себе, зажал между ног и провел руками по ягодицам, гениталиям и груди, произнося при этом непристойности. Помощница режиссера, которой сейчас 34 года, сообщила, что актер трижды касался ее груди и ягодиц, когда она вела его из гримерки на съемочную площадку.

76-летний Депардье менял свои показания. Сначала он говорил, что схватил декоратора за талию, "чтобы она не поскользнулась", но позже сказал, что сделал это для "привлечения ее внимания", чтобы отчитать за плохую работу. Историю с помощницей режиссера он отрицает.

В суде отметили, что при вынесении приговора учли возраст актера и его состояние здоровья. Депардье на заседании суда не присутствовал.

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