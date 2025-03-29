Бывшему бразильскому футболисту Дани Алвесу отменили отбывание наказания по делу о насильственных действиях сексуального характера.

Об этом сообщает американская газета The New York Times.

Экс-защитника "Барселоны" приговорили к четырём годам и шести месяцам тюремного заключения, но теперь меру наказания отменили. Апелляционный суд счёл недостаточными показания женщины, которая в качестве пострадавшей подала заявление на Алвеса январе 2023 года.

Ранее суд согласился временно освободить бразильца из-под стражи под залог в 1 миллион евро на время рассмотрения апелляции на приговор.

Дани Алвес является одним из самых титулованных игроков в истории футбола.

Ранее в Германию из Украины выслали воевавшего в ГУР немца, подозреваемого в изнасиловании детей.

29-летнего Бена Р. задержали в январе 2025 года в Сумской области. Он пытался обжаловать решение об экстрадиции в судах, но получил отказ.

Также стало известно, что суд вынес приговор обвиняемым в изнасиловании 14-летней девочки на Закарпатье.

В момент совершения правонарушения подозреваемым было 15 и 14 лет. Инцидент произошёл в 2021 году на территории одной из общин Мукачевского района.