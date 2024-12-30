Британские подводники устраивали оргии, на которых насиловали молодых моряков - Daily Mail
В Великобритании на подводном флоте зафиксировали случаи развратных действий и изнасилований молодых моряков.
Об этом сообщает Daily Mail.
По информации газеты, подобные события являются частой практикой на атомных подводных лодках.
"Источники утверждают, что команда проводит отвратительные "церемонии посвящения", в ходе которых новых молодых моряков терроризируют и заставляют встать на четвереньки, а затем принуждают совершать половые акты с другими опытными моряками", - пишет издание.
Отмечается, что за время пребывания на судах несколько человек совершали попытки самоубийства.
"На субмарине HMS Vengeance восемь парней пытались покончить с собой, трое были изнасилованы, а двое уже умерли. Честно говоря, это просто отвратительно", - заявил изданию бывший моряк.
Также выяснилось, что члены экипажа одной из лодок составили "список изнасилований". В нем было указано, какие члены экипажа будут подвергнуты сексуальному насилию в первую очередь, если лодка потерпит катастрофу.
По имеющимся данным, о наличии такого "документа" знали старшие офицеры.
"Британская общественность будет справедливо потрясена уровнем разврата. Элитные силы атомных подводных лодок продолжают демонстрировать отвратительное поведение, несмотря на обещания высшего военного командования навести порядок в подводном подразделении ВМС", — добавило издание со ссылкой на информированные источники.
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