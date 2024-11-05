ВСУ грозит котёл в районе Курахово, что в Покровском районе Донецкой области.

Об этом заявил военный обозреватель немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке.

По его данным, армия РФ продвигается с юга в сторону Константинополя на 2 км в сутки и захватила Максимовку. Карта военного ресурса Deep State подтверждает, что в поселке не осталось ВСУ, но пока РФ его не полностью контролирует - половина населенного пункта находится в серой зоне.

С северо-востока же россияне еще на прошлой неделе вышли к берегам Кураховского водохранилища, что угрожает ВСУ большим окружением. На карте Deep State видно серьезное продвижение в районе Ильинки за минувшие сутки.

"Украинская армия, скорее всего, избежит этой угрозы путём ещё одного масштабного отступления примерно из 20 населённых пунктов к юго-востоку от села Андреевка", — спрогнозировал Рёпке.

Напомним, мы предполагали такой замысел РФ на этом участке еще в конце октября.

Война в Украине идет уже 984-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Российские войска приближаются с юга к имеющему ключевое значение селу Разлив. Это грозит перерезанием дороги, которая ведет с запада в Курахово, после чего ВСУ окажутся под угрозой окружения. К северу от Курахово паблик Deep State подтверждает продвижение РФ в сторону Вознесенки. Украинские военные сообщали, что потеряны Новодмитровка и большая часть Новоселидовки. Также захвачено село Ильинка с последующей атакой на соседние Берестки.

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