Сразу несколько посольств иностранных государств призвали своих граждан покинуть территорию Украины.

Заявления об этом дипломатические представительства публикуют на своих сайтах и в соцсетях.

Так, посольства Азербайджана и Киргизии призвали сограждан по возможности уехать из Украины на фоне информации о возможном массированном обстреле.

Посольство Азербайджана написало, что 21 и 22 ноября консульский прием проводиться не будет из-за повышения рисков безопасности.

Посольство Киргизии попросило "усилить меры личной безопасности".

Посольство Казахстана призвало своих граждан не приближаться к прифронтовым районам и по возможности вообще покинуть Украину "в связи с увеличением артиллерийских обстрелов и авиаударов".

А посольство Германии в Киеве открылось в "ограниченном режиме" из-за опасений авиаударов, о чем сообщает Sky News.

Как мы писали, о риске масштабной атаки сегодня первым заявило посольство США.

"Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальной значительной воздушной атаке 20 ноября. В качестве меры предосторожности посольство будет закрыто, а его сотрудникам даны указания укрыться на месте", - говорится в его сообщении.

Также закрылись диппредставительства Италии, Греции и Испании.

Между тем Главное управление разведки Минобороны назвало российской информационно-психологической операцией сообщения о вероятном масштабном обстреле Украины сегодня.