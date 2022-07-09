Новым президентом Шри-Ланки станет спикер парламента страны.

Об этом заявил глава партии "Конгресс мусульман Шри-Ланки" Рауфф Хаким. В соответствии с конституцией Махинда Япа Абейвардена временно займет пост главы государства.

"В резиденции спикера срочное собрание лидеров партии. Несколько других лидеров, в том числе премьер-министр (Ранил Викрамасингхе) … приняли участие через Zoom. Решили просить президента и премьер-министра уйти в отставку. Спикер становится временным президентом в соответствии с конституцией. Лидеры партий должны немедленно согласовать всепартийное правительство", — написал Хаким в Twitter.

Тем временем протестующие продолжают развлекаться в захваченном дворце президента страны.

Напомним, весной Шри-Ланка столкнулась с сильнейшим экономическим кризисом.

Начиная с мая страна охвачена массовыми беспорядками из-за проблем с экономикой, роста цен и нехватки топлива. Экономический кризис в стране был вызван дефицитом иностранной валюты в связи с ограничением туристического потока из-за пандемии коронавируса. В результате этого Шри-Ланка не может закупить достаточно топлива. В стране был объявлен дефолт.

В итоге в отставку ушел премьер-министр Махинда Раджапакс вместе со всем правительством.

Участники протестов нападали на чиновников, жгли дома, магазины, здания компаний, принадлежащих членам правящей партии или их близким.

Сегодня появилось новое видео из Шри-Ланки, позволяющие оценить количество протестующих, которые захватили президентский дворец в Форте. По данным СМИ, на протест вышли около 100 тыс. человек, призывая президента Готабая Раджапакса уйти в отставку из-за того, что он не справился с экономическим кризисом в стране, пишет CNN.

А пока протестующие купаются в бассейне дворца, президент Шри Ланки Готабай Раджапакс пытается покинуть страну на самолёте.

Президент несколько месяцев сопротивлялся призывам к его отставке, а накануне штурма резиденции был вывезен в безопасное место.