По данным СМИ, президент Шри Ланки Готабай Раджапакс, дворец которого захватили протестующие, пытается покинуть страну на самолёте.

Публикуется видео с автомобильной колонной в аэропорту.

Тем временем протестующие купаются в бассейне захваченного дворца.

Напомним, что сегодня в Шри-Ланки стотысячная толпа захватила президентский дворец.

Люди призывают президента Готабая Раджапакса уйти в отставку из-за того, что он не справился с экономическим кризисом в стране.

Президент несколько месяцев сопротивлялся призывам к его отставке, а накануне штурма резиденции был вывезен в безопасное место.

Протестующие прорвали баррикады безопасности и вступили в драку с полицией, которая применяла слезоточивый газ и водометы.

Шри-Ланка переживает самый тяжелый финансовый кризис в новейшей истории, в результате чего миллионы людей с трудом могут купить еду, лекарства и топливо.

В нескольких крупных городах, в том числе в Коломбо, сотни людей вынуждены часами стоять в очереди за топливом, иногда вступая в столкновения с полицией и военными.