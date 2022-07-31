Уже завтра после ремонта откроется пункт пропуска во Львовской области
Государственная пограничная служба восстанавливает движение легковых автомобилей через пункт пропуска "Краковец", что во Львовской области. До этого он был закрыт на ремонт.
Об этом сообщила пресс-служба пограничного ведомства на Facebook.
"С 08:00 1 августа 2022 через пункт пропуска "Краковец", что на Львовщине, будет восстановлен пропуск легковых автомобилей", - говорится в сообщении пограничников.
В пресс-службе уточнили, что о начале пропуска пассажирских автобусов будет сообщено дополнительно.
Скриншот: Facebook/Державна прикордонна служба України
Напомним, что еще в конце весны стало известно, что Украина открывает два новых пропускных пункта на границе с Румынией в Черновицкой области - "Дьяковцы" и "Красноильск". Это помогло дополнительно разгрузить движение через границу. Также Украина ведет переговоры с европейскими соседями, чтобы запустить общие пункты пропуска и совместно проводить таможенный контроль, что должно еще больше ускорить процесс прохождения таможни.
Кроме того, "Страна" писала, что в Госпогранслужбе дали разъяснения насчет выезда за границу мужчин, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет в том случае, если дети уже пребывают за границей.