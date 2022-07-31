Государственная пограничная служба восстанавливает движение легковых автомобилей через пункт пропуска "Краковец", что во Львовской области. До этого он был закрыт на ремонт.

Об этом сообщила пресс-служба пограничного ведомства на Facebook.

"С 08:00 1 августа 2022 через пункт пропуска "Краковец", что на Львовщине, будет восстановлен пропуск легковых автомобилей", - говорится в сообщении пограничников.

В пресс-службе уточнили, что о начале пропуска пассажирских автобусов будет сообщено дополнительно.

Скриншот: Facebook/Державна прикордонна служба України

Напомним, что еще в конце весны стало известно, что Украина открывает два новых пропускных пункта на границе с Румынией в Черновицкой области - "Дьяковцы" и "Красноильск". Это помогло дополнительно разгрузить движение через границу. Также Украина ведет переговоры с европейскими соседями, чтобы запустить общие пункты пропуска и совместно проводить таможенный контроль, что должно еще больше ускорить процесс прохождения таможни.

Кроме того, "Страна" писала, что в Госпогранслужбе дали разъяснения насчет выезда за границу мужчин, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет в том случае, если дети уже пребывают за границей.