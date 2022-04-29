Украина открывает два новых пропускных пункта на границе с Румынией в Черновицкой области - "Дьяковцы" и "Красноильск".

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, это поможет дополнительно разгрузить движение через границу.

Также Украина ведет переговоры с европейскими соседями, чтобы запустить общие пункты пропуска и совместно проводить таможенный контроль, что должно еще больше ускорить процесс прохождения таможни.

Ранее мы сообщали, что два пункта пропуска на границе с Венгрией меняют режим работы.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.