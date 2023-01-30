Народный депутат Александр Трухин, которого сейчас судят за попытку дать взятку полицейским после аварии, уехал за границу. По его словам, он отправился в командировку.

Это выяснилось во время заседания по делу нардепа в Высшем антикоррупционном суде.

Вследствие отсутствия Трухина ВАКС отложил заседание до до 15:00 15 февраля.

Как заявил адвокат Трухина, в командировке он находится с 30 января, а вернется из нее 12 февраля. Из Украины он уехал 27 января. Адвокат попросил судью не разглашать, в какую именно страну отправился народный избранник.

Прокурор САП посчитал, что основания для откладывания заседания есть.

Это уже не первый перенос заседания суда по делу нардепа. 5 января заседание перенесли на 24 января. Тогда адвокат Трухина Олег Щевич сообщил, что нардеп заболел коронавирусом, о чем свидетельствует больничный лист.

По версии следствия, в августе 2021 года нардеп попал в ДТП и пытался дать взятку патрульным, чтобы покинуть место происшествия. Инцидент запомнился словами Трухина полицейскому, которые попали на нагрудную камеру: "Давай я тихонько в лес уйду".

Нардепу, исключенному позже из партии "Слуга народа", грозит штраф или до четырех лет лишения свободы.