Народный депутат Алексей Гончаренко был замечен на прямом эфире в нижнем белье. На видео Гончаренко сидит в фиолетовой рубашке, из-под которой выглядывают полосатые трусы.

Видео записи трансляции из Тиктока сегодня разошлось по телеграм-каналам.

Сам Гончаренко объяснил появление в кадре в трусах тем, что выходил в Тикток в 23:30 после напряженного дня и выразил мнение, что это видео разгоняет по телеграм-каналам Офис президента.

"О трусах – каюсь! Но, наверное, лучше все-таки в трусах? Кстати, сейчас записываюсь в штанах. И еще, друзья, подписывайтесь на мой TikTok. Теперь вы знаете, что там очень интересно и могут быть неожиданности", - написал он в Telegram.

Также он опроверг то, что выходил в эфир пьяным (как это написали некоторые телеграм-каналы). По его словам, он был не пьяным, а уставшим после бессонных ночей из-за российских атак.

Ранее мы писали, что в телеграм-каналах появилось видео, на котором бывшая супруга "слуги народа" обругала остановивших ее патрульных.

Также мы сообщали, что нардеп от "Слуги народа", предлагавший запрещать выезжать за границу, сам выезжал из Украины во время войны.