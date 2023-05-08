Сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции при обыске у экс-нардепа изъяли огромную коллекцию древностей.

Об этом сообщил начальник департамента Андрей Рубель.

Он сообщил, что около года назад в офисе экс-депутата, возглавлявшего в свое время правительство АР Крым, полицейские изъяли более 6 тысяч редких артефактов на миллионы долларов.

По данным источника "Страны", речь идет об экс-нардепе Валерие Горбатове, которого ГБР подозревает в финансировании т.н. "ДНР" и краже более 6000 артефактов из Крыма.

По словам Рубеля, это стало самой масштабной коллекцией музейных экспонатов, изъятой правоохранителями. Часть ценностей представлена для посетителей Музея истории Украины.

Недавно по этому же делу прошли новые обыски.

Были обнаружены доспехи XVI–XIX вв., монеты периодов от античности до позднего средневековья, иконы, среди которых византийская золотая икона XI-XII вв., античные и скифские древности, мечи эпохи Великого переселения народов, а также многие другие ценности.

Особенно редким оказался гунский меч, декорированный золотом и альмандинами.

Напомним, в июне 2022 года ГБР и Офис генпрокурора сообщили о разоблачении на финансировании террористической организации "ДНР" бывшего нардепа Валерия Горбатова, который в начале 200-х возглавлял Совет министров Крыма.

Ранее мы писали, что с начала вооруженного вторжения в Украину Россия системно и целенаправленно вывозит ценные исторические артефакты, имеющие культурную ценность.