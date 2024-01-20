Власти Франции опровергли заявление Министерства обороны РФ о том, что во время недавнего удара по Харькову там погибли десятки "французских наемников", которые воевали за ВСУ.

"У Франции нет наемников ни в Украине, ни еще где бы то ни было, в отличие от некоторых", – заявило Министерство иностранных дел Франции, пишет DW.

Утверждения России в МИД назвали "грубой манипуляцией".

"Это не заслуживает большего внимания, чем предыдущие или будущие попытки манипуляций, которые, безусловно, еще будут иметь место", – сказали во французском ведомстве.

В то же время министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что французы в Украине воюют.

По его словам, "есть французы, гражданские, кто отправился воевать в Украину в украинской военной форме".

"Мы не можем им запретить, мы все-таки демократия. По определению эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами", – заявил Лекорню.

Напомним, власти Харькова и области официально заявили, что удар пришелся по зданию больницы, а также по коворкингу Fabrika.Space.

В результате прилета были ранены 17 гражданских лиц, говорилось в официальных сообщениях.