В Европейском Союзе растет количество заявлений на предоставление убежища от украинцев в ЕС. Об этом свидетельствует отчет Aгентства ЕС по предоставлению убежища (EUAA).

Согласно нему, за первое полугодие 2025 года количество заявлений на убежище от граждан Украины в странах ЕС и Швейцарии выросло на 29% и составило 16 тысяч.

Как объясняет информагентство DPA, получение статуса искателя убежища позволяет в перспективе надолго остаться в предоставляющей его стране. В настоящее время украинцы, прибывающие в Евросоюзе, автоматически подпадают под действие Директивы ЕС о временной защите.

В то же время канцлер ФРГ Фридрих Мерц недавно заявил, что Германия тратит слишком много средств на поддержку уязвимых слоёв населения.

При этом лидер крупнейшей в нидерландском парламенте правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс также призвал немедленно начать отправлять украинских мужчин, проживающих внутри страны, обратно в Украину.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.