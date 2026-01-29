Правительство Молдовы до 1 марта 2027 года продлило механизм временной защиты беженцев из Украины, на основании которого они могут пользоваться просроченными документами и иметь такие же права, как граждане республики.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны.

Для тех, кто уже имеет статус временной защиты в Молдове, власти вводят онлайн-механизм его продления. Продлевать его будут только на основании заявления, поданного в электронном формате через правительственную платформу protectietemporara.gov.md в период с 1 февраля по 30 апреля. В поданной заявке украинцы будут указывать данные о детях, обучающихся в молдавских учреждениях образования.

Генеральная инспекция по вопросам миграции и Служба информации и безопасности обязаны рассмотреть заявки в течение 90 дней. В случае выполнения всех условий для продления, предусмотренных законами, статус временной защиты будет продлен автоматически в информационной системе, а срок действия удостоверения обновлен без необходимости личного обращения.

Проверить продление можно будет по QR-коду на обратной стороне документа. Не подавшие заявление в установленный срок утратят временную защиту, но смогут оформить её повторно.

Несовершеннолетние старше 14 лет, которые пользуются временной защитой, должны явиться в Генеральную инспекцию по вопросам миграции для сбора отпечатков пальцев.

Временную защиту украинцам Молдова впервые ввела 1 марта 2023 года и ежегодно продлевала до 1 марта 2026 года. За этот период статус получили 87 тысяч человек, в том числе почти 20 тысяч несовершеннолетних.

Как мы писали, в Евросоюзе статус беженцев с временной защитой получили 4,33 миллиона человек.

Между тем в США почти 200 тысяч украинцев оказались в правовой неопределенности из-за ужесточения иммиграционной политики Белого дома.