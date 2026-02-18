Более трети украинских детей остаются беженцами или переселенцами после четырех лет войны - ЮНИСЕФ
Более трети детей в Украине - 2 589 900 - остаются перемещенными спустя четыре года войны.
Об этом сообщили в детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).
По данным организации, внутри страны находятся более 791 тысячи детей, еще почти 1,8 миллиона живут как беженцы за рубежом.
Согласно опросу ЮНИСЕФ, каждый третий подросток в возрасте 15-19 лет среди перемещенных менял место проживания как минимум дважды.
В ЮНИСЕФ также отмечают ухудшение психического состояния детей. Постоянный страх атак, длительное пребывание в укрытиях и изоляция дома с ограниченными социальными контактами тяжело сказываются на подростках.
Каждый четвертый подросток 15-19 лет, по данным опроса, теряет надежду на будущее в Украине.
