Фото украинских детей, играющих в поле на фоне горящей после попадания дрона нефтебазы в Ровенской области стало победителем конкурса "Фотография 2023 года" детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Автор снимка – фотограф Патрик Ярач, который работает в Украине с начала 2022 года.

Напомним, беспилотники разбомбили нефтебазу под Дубно в Ровенской области в ночь на 10 августа.

Ранее мы писали, как после январского удара РФ по многоэтажке в Днепре соцсети облетело фото девушки из разрушенного дома, сидящей на обломках своей квартиры с эмоцией застывшего ужаса на лице.

Война в Украине идет уже 666-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Сильные бои происходят в районе Новомихайловки - к югу от Марьинки. Россияне продолжают продвигаться к западу и юго-западу от Бахмута, пытаясь создать предпосылки для наступления на Часов Яр. Авдеевский коксохимзавод полностью разбит из-за обстрелов и как промышленное предприятие не подлежит восстановлению.

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