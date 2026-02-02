В Великобритании 60 тысяч украинских детей не знают, дадут ли им доучиться.

Об этом пишет британское издание Politics Home.

Издание сообщает, что более 60 тысяч украинских детей сейчас учатся в школах Великобритании. Многие из них приехали в страну в 2022 году и за несколько лет полностью встроились в британскую систему образования, выучили язык и считают Англию своим домом.

При этом их правовой статус остается временным. Большинство семей находятся в стране по гуманитарным визам, которые не дают четкого понимания, что будет дальше. Эти визы не засчитываются в срок для получения постоянного вида на жительство, а власти пока не предложили понятный долгосрочный механизм для тех, кто не может вернуться в Украину.

Родители говорят, что неопределенность особенно тяжело сказывается на детях. Подростки не понимают, смогут ли они закончить школу в Великобритании, поступить в колледж или университет, строить планы на несколько лет вперед. По словам семей, это усиливает тревожность и мешает восстановлению после пережитого во время войны.

Многие дети пытаются совмещать британское и украинское образование: днем учатся в местных школах, а вечером подключаются к онлайн-урокам по украинской программе. Со временем такая нагрузка становится слишком высокой, и часть семей отказывается от украинского обучения.

Общественные и благотворительные организации призывают власти Великобритании дать украинским семьям больше ясности. Речь идет как о долгосрочном статусе проживания, так и о поддержке украинского языка и культуры в школах, чтобы дети не оказывались в подвешенном состоянии между двумя странами.

Ранее в Лондоне заявили, что украинцы, проживающие в Великобритании, могут быть возвращены домой, если их страну признают безопасной.

Подробнее о политике Великобритании по поводу статуса беженцев для украинцев мы писали в отдельном материале.