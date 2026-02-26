Украинского чемпиона мира по шашкам Юрия Аникеева мобилизовали на улице сотрудники ТЦК и отправили служить в штурмовое подразделение.

Об этом, выступая в парламенте, сообщил народный депутат из фракции "Слуги народа" Георгий Мазурашу.

"Чемпион мира по шашкам, Европы. Его бусифицировали, и он в штурмовиках. А может, всё-таки нужно было использовать его ум, а не бросать в штурмовики? Так мы используем наш потенциал?" - задал риторический вопрос нардеп.

Информацию нардепа подтвердила Международная федерация шашек (FMJD), которая неделю назад направила обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, секретарю СНБО Рустему Умерову и министру молодежи и спорта Матвею Бедному с просьбой допустить Аникеева к ближайшим турнирам. В обращении сказано, что Юрий проходит службу в подразделении Pentagon – батальоне беспилотных систем в составе 225-го отдельного штурмового полка.

Аникеев родился в 1983 году в поселке Ковшаровка, которое административно является частью города Купянск в Харьковской области. В 2023 году он стал первым украинским чемпионом мира по шашкам-100 среди мужчин. Он должен был выступать от Украины на командном чемпионате мира, который будет проходить с 5 по 12 мая во Франции, однако теперь его участие в состязаниях под вопросом.

Напомним, в прошлом году принудительно мобилизовали ведущего разработчика мобильной операционной системы с открытым исходным кодом на базе Android для смартфонов Google Pixel GrapheneOS.

А в Харькове военкомы мобилизовали волонтёра, который вёз помощь для ВСУ.