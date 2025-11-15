Президент США Дональд Трамп назвал свою былую сторонницу Марджори Тейлор Грин "предательницей" и "позором Республиканской партии".

Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

Заявление стало кульминацией их открытого раскола. Трамп утверждает, что Грин "потеряла путь" из-за критики его внешней и экономической политики и намекнул, что готов поддержать её соперника на первичных выборах в конгресс.

Грин ответила, что Трамп "лжёт" и пытается помешать её инициативе опубликовать материалы по делу американского секс-преступника Джеффри Эпштейна. Конгрессвумен утверждает, что именно сопротивление Трампа рассекречиванию этих документов стало одной из причин их конфликта.

В последние месяцы Грин также критиковала республиканское руководство США за чрезмерное внимание к международной повестке, считая, что партия игнорирует рост цен и бытовых расходов внутри страны. Это вызвало раздражение в окружении Трампа и усилило напряжение в их отношениях.

Тейлор Грин в последнее время часто критикует Трампа, в том числе за политику относительно Украины: призывает перестать поддерживать правительство президента Владимира Зеленского.

Ранее мы публиковали заявление Тейлор Грин с призывом остановить финансирование войны в Украине.

Напомним, конгрессвумен-трампистка также выступала против сырьевой сделки с Киевом.