Трамп объявил свою прежнюю сторонницу-конгрессвумен предательницей и позором республиканцев
Президент США Дональд Трамп назвал свою былую сторонницу Марджори Тейлор Грин "предательницей" и "позором Республиканской партии".
Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.
Заявление стало кульминацией их открытого раскола. Трамп утверждает, что Грин "потеряла путь" из-за критики его внешней и экономической политики и намекнул, что готов поддержать её соперника на первичных выборах в конгресс.
Грин ответила, что Трамп "лжёт" и пытается помешать её инициативе опубликовать материалы по делу американского секс-преступника Джеффри Эпштейна. Конгрессвумен утверждает, что именно сопротивление Трампа рассекречиванию этих документов стало одной из причин их конфликта.
В последние месяцы Грин также критиковала республиканское руководство США за чрезмерное внимание к международной повестке, считая, что партия игнорирует рост цен и бытовых расходов внутри страны. Это вызвало раздражение в окружении Трампа и усилило напряжение в их отношениях.
Тейлор Грин в последнее время часто критикует Трампа, в том числе за политику относительно Украины: призывает перестать поддерживать правительство президента Владимира Зеленского.
Ранее мы публиковали заявление Тейлор Грин с призывом остановить финансирование войны в Украине.
Напомним, конгрессвумен-трампистка также выступала против сырьевой сделки с Киевом.