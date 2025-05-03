Конгрессвумен палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин выступила против сделки с Украиной о добыче полезных ископаемых.

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"Нам говорят, что мы подписали соглашение о правах на добычу полезных ископаемых в Украине, чтобы вернуть нам сотни миллиардов долларов, которые мы дали Украине, а они использовали их для отмывания денег, продавали оружие, которое мы им дали, нашим врагам, а их лидер – диктатор, который отменил выборы, был замешан в первом импичменте Трампа и вёл кампанию за Байдена", – пишет Грин.

Ссылаясь на пример Ирака, чья нефть "не сделала США богатыми", Грин задаётся вопросом "зачем же нам идти и оккупировать Украину и тратить неисчислимое количество денег будущих американских налогоплательщиков на защиту и добычу ее полезных ископаемых, а также подвергать риску жизни американцев"

"Почему бы нам просто не добывать собственные редкоземельные минералы, залегающие на федеральных землях, которые правительство конфисковало много лет назад?" – добавляет республиканка.

Напомним, вчера "Страна" писала, что сделка с Украиной похожа на то, что было подписано у США с Ираком.

Ранее Тейлор Грин грубо ответила журналистке из Британии на вопрос об утечке правительственной информации через мессенджер.