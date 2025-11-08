Президент США Дональд Трамп снова раскритиковал саммит "Большой двадцатки" в ЮАР и назвал его проведение "позорищем". Он заявил, что ни один американский чиновник туда не поедет.

Об этом глава Соединенных Штатов написал на своей странице в собственной социальной сети Truth Social.

"Это полное позорище, что саммит G20 будет проходить в Южной Африке. Африканеры убиваются и подвергаются резне, их земля и фермы незаконно конфискуются", — сказал американский президент.

Ранее он сообщил, что не поедет на саммит, который пройдет в Йоханнесбурге с 23 по 25 ноября. Россия же направит туда заместителя главы администрации президента Максима Орешкина (отметим, что ЮАР один из ключевых членов объединения БРИКС, куда входит и Москва.

МИД ЮАР в ответ на это уже отверг утверждения Трампа о преследованиях белых жителей, назвав их беспочвенными.

Напомним, США могут начать войсковую операцию против радикальных исламистских группировок на территории Нигерии.

При этом недавно Трамп установил лимит приёма беженцев на 2026 финансовый год на уровне 7,5 тысячи человек, отдав приоритет африканерам.