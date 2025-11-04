США могут начать войсковую операцию против радикальных исламистских группировок на территории Нигерии.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, видео её выступления публикуют телеграм-каналы.

"Если правительство Нигерии продолжит допускать убийства христиан, Соединённые Штаты немедленно свернут всю помощь и поддержку Нигерии и могут принять меры, чтобы уничтожить исламских террористов, совершающих эти ужасные зверства", – сказала Ливитт.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил власти Нигерии в неспособности защитить христиан и пригрозил применением военной силы против исламистов.

Американский лидер заявил, что вооружённые силы могут "отправиться в эту опозорившуюся страну, чтобы полностью стереть с лица земли исламистских террористов", если нападения на христиан не прекратятся.

Также сегодня в New York Times писали, что у Трампа разработали несколько планов нанесения удара по Венесуэле.

Старшие помощники главы Белого дома продолжают планировать способы продвижения общей линии по свержению режима в Каракасе, ища возможность сделать это без одобрения конгресса США и без объявления войны.