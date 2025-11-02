Президент США Дональд Трамп обвинил власти Нигерии в неспособности защитить христианское население и пригрозил уничтожением радикальным исламистам.

Соответствующая публикация появилась на странице американского лидера в его соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что США могут прекратить помощь Нигерии и "отправиться в эту опозорившуюся страну, чтобы полностью стереть с лица земли исламистских террористов", если нападения на христиан не прекратятся.

В последние месяцы в Нигерии продолжаются атаки на христианские общины, особенно в северных и центральных регионах страны. Ответственность за них берут радикальные группировки Boko Haram и ISWAP, а также вооруженные формирования, возникшие в ходе конфликта между скотоводами и земледельцами.

По данным правозащитников, жертвами таких нападений становятся сотни людей. При этом власти Нигерии утверждают, что разгул насилия в стране носит межобщинный характер и не направлен исключительно против христиан.

