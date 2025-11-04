В США в возрасте 84 лет скончался Дик Чейни, который в 2001 по 2009 год занимал пост американского вице-президента.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на семью политика.

Причина смерти Чейни не указана, хотя известно, что в 2012 году он перенес операцию по пересадке сердца, а до этого пять сердечных приступов.

Политик относился к консервативному крылу Республиканской партии. Когда президентом был Джордж Буш-старший, Чейни занимал пост министра обороны (1989-1993). При нем была проведена операция "Буря в пустыне".

Вице-президентом он был два срока подряд при Джордже Буше-младшем, занимая жёсткую позицию в отношении терактов 11 сентября и активно выступая за вторжение США в Ирак. Он поддержал ложные утверждения о том, будто Багдад обладает оружием массового поражения. Во многом благодаря ему США начали новые войны на Ближнем Востоке. Согласно приблизительным оценкам, в войне в Ираке погибли миллион человек.

В последние годы жизни Чейни оставался ярым консерватором и подвергся остракизму со стороны своей партии из-за резкой критики президента ДональдаТрампа, которого он назвал трусом и величайшей угрозой для США. На минувших выборах он голосовал за Камалу Харрис.

Напомним, чуть менее года назад умер 39-й президент США Джимми Картер. Ему было сто лет.

А в 2023-м в США на 101-м году жизни умер лауреат Нобелевской премии мира и бывший глава Госдепа Генри Киссинджер.