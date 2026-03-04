Словакия разрывает контракт с "Укрэнерго", по которому Украине поставляется электроэнергия в экстренных случаях. При этом коммерческая торговля электроэнергией между Словакией и Украиной продолжится без изменений.

Об этом сообщил глава словацкой системы электропередачи (SEPS) Мартин Магат после заседания правительства.

С инициативой о расторжении контракта выступил словацкий премьер-министр Роберт Фицо, а правительство страны сегодня одобрило ее.

По словам Магата, экстренные поставки электроэнергии в Украине не применяют для отопления или освещения, они предназначены для стабилизации электроэнергетической системы. В последний раз Киев использовал аварийную электроэнергию из Словакии в январе, затем запросил её вновь, однако так и не получил, добавил чиновник. Магат также подчеркнул, что расторжение контракта не повлечет никаких санкционных последствий для Словакии.

SEPS направляла Украине экстренную помощь на основании двустороннего соглашения, заключенного в 2023 году. В последний раз его продлевали весной 2025 года, причем документ должен был действовать до 31 мая текущего года.

Словакия останавливает экстренные поставки электроэнергии в Украину на фоне прекращения поставок нефти по трубопроводу "Дружба", который проходит через украинскую территорию. Фицо грозил, что Братислава готова принимать новые меры, если Киев не начнет пропускать нефть в Словакию по "Дружбе".

Между тем министр энергетики Денис Шмыгаль вчера заверил, что трубопровод усиленно ремонтируют.