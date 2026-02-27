Премьер-министр Словакии Роберт Фицо дал негативный комментарий по итогам сегодняшнего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом написал на своей странице в социальной сети Х.

По словам Фицо, Киев отказал в проведении инспекции нефтепровода "Дружба".

"Я сообщил президенту Украины, что его решение остановить транзит нефти создает для нас логистические трудности и наносит экономический ущерб. Разговор подтвердил, что у нас разные мнения о состоянии трубопровода. В то время как наша разведывательная информация подтверждает, что трубопровод не поврежден и ничто не препятствует транзиту нефти, президент Украины настаивал на том, что ремонт трубопровода займет много времени… Я напомнил президенту Украины, что украинская сторона до сих пор не позволила нашему послу в Киеве провести подобную инспекцию, и что такой возможности не было предоставлено даже послу Европейского союза в Украине. Президент Зеленский отверг подобную инспекционную деятельность, сославшись на негативную позицию украинских спецслужб", – написал он.

"Из разговора с президентом Украины Зеленским у меня сложилось четкое впечатление, что украинская сторона не заинтересована в возобновлении транзита нефти через территорию Украины", - заявил словацкий премьер.

В то же время из его слов стало понятно, что Зеленский и Фицо договорились о встрече, но не в Украине.

"Президент Украины предложил провести совместную встречу со словацкой стороной по всем аспектам украинско-словацкого сотрудничества. Я принял это приглашение и попросил Канцелярию правительства Словацкой Республики и Министерство иностранных дел и европейских дел Словацкой Республики в сотрудничестве с украинской стороной найти подходящую дату для такой встречи, при этом я предпочитаю встречу с президентом Украины на территории одного из государств - членов ЕС, которые президент Украины часто посещает", – написал Фицо в Х.

Ранее Фицо заявлял, что Словакия готова принять и "другие меры" против Украины из-за нежелания Киева пропустить российскую нефть в республику по нефтепроводу "Дружба".