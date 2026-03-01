Войска РФ готовят очередной удар по инфраструктуре Украины.

Об этом заявил в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на данные разведки.



"Это факт – они готовят новые атаки на инфраструктуру. Разведка даёт соответствующую информацию, поэтому каждый, чья работа, чья служба – защищать Украину от ударов, должен быть так же сосредоточен весной, как и зимой. На каждую угрозу надо реагировать и сбивать российские цели, делая максимум из возможного", – сказал верховный главнокомандующий.

Ранее Зеленский заявил, что с удовольствием бы принял ядерное оружие от Франции или Британии.

Война в Украине продолжается 1467-й день.

Накануне в Минобороны Украины сообщили, что войска РФ приблизились к Краматорску Донецкой области на расстояние досягаемости артиллерийских орудий. Сообщалось, что от российских позиций до Краматорска осталось менее 20 километров. Также вчера спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что Соединённые Штаты будут добиваться от Украины отказа от всей территории Донбасса.

