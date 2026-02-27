Вашингтон и Москва требуют от Киева проведения выборов в Украине.

Это следует из заявления президента Владимира Зеленского.

Верховный главнокомандующий также дал понять, что против выборов, поскольку "для украинцев они не важны".

"Почему выборы в Украине так важны для россиян и американцев, но не важны для украинцев?" – заявил Зеленский в интервью американскому телеканалу Sky News.

Ранее Зеленский обвинил западных партнёров в попытке избавиться от него путём проведения в Украине выборы.

Напомним, "Страна" разбиралась, почему Зеленский не хочет проводить президентские выборы.

Война в Украине продолжается 1465-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 27 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг сообщалось о продвижении армии РФ у Резниковки, Пазено и Приволья на славянском направлении. Там противник стабильно наступает уже длительное время, приближаясь к Славянску и Краматорску с востока. Также войска неприятеля продолжают предпринимать действия для выхода к Краматорску с юга и юго-востока. Помимо этого, в ночь на 26 февраля РФ нанесла по Украине крупный воздушный удар, использовав около 40 ракет и более 400 дронов.

