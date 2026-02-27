Президент Владимир Зеленский видит окно возможностей для окончания войны в Украине до промежуточных выборов в США, которые пройдут в ноябре.

Об этом глава государства заявил в интервью британскому телеканалу Sky News.

"Сейчас, я думаю, у нас есть шанс. Это зависит от этих месяцев, получим ли возможность завершить войну к осени. До выборов, важных, влиятельных выборов в Соединенных Штатах. Если удастся достичь мира - сейчас у нас есть это окно", - заявил президент.

Он добавил, что США достаточно сильны, чтобы оказать давление на президента РФ Владимира Путина.

"Соединенные Штаты даже сильнее, чем они сами о себе думают. И я действительно так считаю. Они действительно могут оказывать давление на Путина. Они могут остановить эту войну", - сказал Зеленский.

При этом он описал свои отношения с американским коллегой Дональдом Трампом как "непростые", но подчеркнул, что отношения Украины выходят за пределы "личностей".

Ранее Зеленский говорил, что разногласия между ним и Трампом в урегулировании конфликта в основном касаются последовательности шагов к миру.

Кроме того, по данным СМИ, во время недавнего телефонного разговора с Зеленским Трамп сказал, что войну следовало бы остановить в течение месяца, чтобы уже к лету добиться заключения мирного соглашения.