Во время вчерашнего телефонного разговора с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп сказал, что войну следовало бы остановить в течение месяца, чтобы уже к лету добиться заключения мирного соглашения.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на украинского чиновника и еще два источника.

Собеседники издания назвали разговор "очень дружелюбным и позитивным". Трамп заявил украинскому президенту, что конфликт "продолжается слишком долго", и добавил, что хотел бы завершить его в течение месяца.

Отдельно стороны обсудили идею трехстороннего саммита с участием Трампа, Зеленского и президента РФ Владимира Путина. По словам источников, Трамп готов работать над организацией мероприятия, если запланированная на начало марта встреча делегаций США, России и Украины приведет к большему прогрессу.

По данным украинского источника, Трамп также подтвердил готовность предоставить Украине значимые гарантии безопасности США в рамках возможного мирного соглашения.

Разговор состоялся за день до переговоров в Женеве, где спецпредставители Трампа Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф должны встретиться с украинской делегацией. По данным источников, в Женеве возможны и отдельные контакты американских представителей с российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым.

Вчера Зеленский сообщил, что говорил с Трампом о вопросах, над которыми в Женеве будут работать представители США и Украины, а также о подготовке к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трёхстороннем формате в начале марта.

Между тем американский вице-президент Джей Ди Вэнс выразил уверенность в том, что США следует продолжать прилагать усилия для урегулирования конфликта в Украине.