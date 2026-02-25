Соединенным Штатам необходимо и дальше продолжать дипломатические усилия, чтобы разрешить конфликт в Украине.

Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News.

По его словам, США удается достичь прогресса и с россиянами и с украинцами.

"Я уверен, что у Владимира Путина есть свои военные цели, и, очевидно, он не прекратил убийства, хотя президент этого очень хочет. Но единственный способ решить это – продолжать заниматься дипломатией. И это именно то, что президент поручил нам делать. Мы не питаем иллюзий, что эти парни просто встретятся посреди поля, обнимут друг друга и споют "Кумайя" (песню примирения - Ред.), именно поэтому мы ведем такую дипломатию. Мы настроены оптимистично и верим, что сможем достичь момента, когда и русские, и украинцы почувствуют, что достигли достаточно из того, что им нужно, чтобы прекратить убийства. Это то, что президент поставил перед нами как задачу", – заявил вице-президент.

Напомним, президент США Дональд Трамп хочет устроить большую церемонию с одновременным подписанием всех документов в рамках мирного соглашения Украины и РФ.

Ранее СМИ писали, что из принятой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о поддержке продолжительного мира в Украине США предлагали исключить упоминание о территориальной целостности страны.