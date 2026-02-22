США понимают позицию президента РФ Владимира Путина и его "красные линии".

Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

По его словам, для заключения договорённостей необходимо понимать позицию другой стороны.

"Он всегда был со мной честен. Когда я это говорю, меня тут же начинают критиковать, но это точное утверждение. Он мне рассказал о своих "красных линиях". Знаете, меня критиковали за то, что я восемь раз ходил к нему на встречи. Как можно заключать сделку с человеком, не зная его позиции? Мне нужно было понять его мотивы, цели и так далее. И я действительно думаю, что многие из этих встреч сейчас становятся очень важными. Мы понимаем их позицию. И я не думаю, что украинцы не согласны с нашими оценками", - сказал Уиткофф.

Он также выразил уверенность, что "мы доведем всё это до конца".

Ранее в том же интервью он допустил встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в течение трех недель.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина рассчитывает до конца февраля провести еще один раунд переговоров с РФ, который "может стать действительно результативным".

