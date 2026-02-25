США предлагали исключить из принятой вчера резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о поддержке продолжительного мира в Украине упоминание о территориальной целостности страны.

Об этом сообщает агентство "Укринформ".

По данным агентства, Генассамблея предложенную Вашингтоном правку отклонила, после чего США воздержались при общем голосовании.

Положения, против которых выступали США, "касаются принципов суверенитета и территориальной целостности государств-членов, включая Украину", отметила заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца на заседании перед голосованием за документ. Она добавила, что ослабление или исключение этой формулировки "стало бы очень опасным сигналом о том, что эти фундаментальные принципы подлежат обсуждению".

Как мы писали, за резолюцию проголосовало 107 стран, против – 12, воздержалось – 51. Против выступили, в частности, Россия, Беларусь и Иран, среди воздержавшихся кроме США были Китай, Бразилия и Индия.

Напомним, в прошлом году Соединенные Штаты не поддержали проект резолюции Генассамблеи ООН с осуждением Москвы за вторжение в Украину.