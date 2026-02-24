Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о "Поддержке продолжительного мира в Украине".

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X.

За резолюцию проголосовало 107 стран, против – 12, воздержалось – 51. Против выступили, в частности, Россия, Беларусь и Иран, среди воздержавшихся – США, Китай, Бразилия и Индия.

В документе говорится, что война в Украине длится четыре года и имеет разрушительные последствия для страны и глобальной стабильности. Резолюция призывает к немедленному и полному прекращению огня, полному обмену военнопленными и освобождению всех незаконно задержанных и депортированных гражданских.

Напомним, в прошлом году Соединенные Штаты не поддержали проект резолюции Генассамблеи ООН с осуждением РФ за вторжение в Украину. Проект резолюции требовал от России "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины" и призывал Москву к прекращению боевых действий.

Позже Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине без осуждения России.