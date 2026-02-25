Граждане Украинцы даже несмотря на военное положение устроят акции протеста, если условия мира будут несправедливыми.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук в эфире Ютуб-канала "Суперпозиция".

По его словам, даже женщины выйдут "выразить свою позицию".

"При всем уважении к президенту... Любую ответственность возлагать в той сфере, за которую ответственен президент, и в тех вопросах, которые нельзя выносить на референдум, таким образом нельзя решать. Я думаю, что это только для того, чтобы пояснить нашим зарубежным партнерам и России, что переговорная позиция переговорной группы, президента подкреплена настроениями народа. Поэтому нельзя продолжать этого требовать, так как ничего не выйдет. Если кто-то попробовал бы требовать чего-то в стиле Януковича 2013-2014 года, народ даже во время военного положения пойдет на Майдан. Есть кому пойти. Даже если это будут одни женщины, они пойдут и будут высказываться в отношении предложения, несправедливости: ради чего мы воюем с 2014 года? ради чего сотни тысяч украинцев погибли, учитывая гражданских? Если учитывать неподтвержденную статистику погибших в Мариуполе, то там больше 100 тысяч. И о них ничего не известно", - сказал нардеп.

Иными словами, Камельчук дал понять, что президент отказывается от вывода войск из Донбасса под предлогом, что это вызовет массовые протесты в Украине.

При этом опросы показывают, что сторонников отказа от Донбасса в Украине всё больше. По последним данным, их около 40%.

Эксперты-социологи тоже утверждают, что запрос на мирные переговоры среди украинцев огромный.