В Раде уверены, что украинцы выйдут на протесты даже во время войны, если сочтут несправедливыми условия мира
Граждане Украинцы даже несмотря на военное положение устроят акции протеста, если условия мира будут несправедливыми.
Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук в эфире Ютуб-канала "Суперпозиция".
По его словам, даже женщины выйдут "выразить свою позицию".
"При всем уважении к президенту... Любую ответственность возлагать в той сфере, за которую ответственен президент, и в тех вопросах, которые нельзя выносить на референдум, таким образом нельзя решать. Я думаю, что это только для того, чтобы пояснить нашим зарубежным партнерам и России, что переговорная позиция переговорной группы, президента подкреплена настроениями народа. Поэтому нельзя продолжать этого требовать, так как ничего не выйдет. Если кто-то попробовал бы требовать чего-то в стиле Януковича 2013-2014 года, народ даже во время военного положения пойдет на Майдан. Есть кому пойти. Даже если это будут одни женщины, они пойдут и будут высказываться в отношении предложения, несправедливости: ради чего мы воюем с 2014 года? ради чего сотни тысяч украинцев погибли, учитывая гражданских? Если учитывать неподтвержденную статистику погибших в Мариуполе, то там больше 100 тысяч. И о них ничего не известно", - сказал нардеп.
Иными словами, Камельчук дал понять, что президент отказывается от вывода войск из Донбасса под предлогом, что это вызовет массовые протесты в Украине.
При этом опросы показывают, что сторонников отказа от Донбасса в Украине всё больше. По последним данным, их около 40%.
Эксперты-социологи тоже утверждают, что запрос на мирные переговоры среди украинцев огромный.