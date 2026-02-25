Президент США Дональд Трамп сейчас говорит по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил в соцсети X журналист портала Axios Барак Равид.

"Президент Трамп проводит телефонный разговор с президентом Украины Зеленским", - написал журналист, ссылаясь на неназванный источник.

Более подробных деталей о разговоре президентов пока нет. Трамп и Зеленский завершили разговор, сообщил советник Зеленского Литвин, подтвердив его факт.

Напомним, сегодня президент США выступил перед обеими палатами Конгресса и в своей речи один раз упомянул войну в Украине. По словам Трампа, Вашингтон "очень усердно работает" над тем, чтобы завершить конфликт, в котором "ежемесячно гибнут 25 тысяч солдат".

Ранее Зеленский признал, что США вместе с РФ давят на Киев для вывода войск из Донбасса.

Война в Украине продолжается 1463-й день. Мы следим за последними новостями среды, 25 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Накануне Москва заявила о намерениях Франции и Британии передать Украине ядерное оружие. Лондон уже опроверг обвинения, а в МИД Украины заявили, что российские заявления – "вброс", нацеленный на создание условий для "ядерного шантажа".

