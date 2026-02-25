Президент США Дональд Трамп выступил перед обеими палатами конгресса и в своей речи один раз упомянул войну в Украине.

Кадры выступления главы Белого дома опубликовали телеграм-каналы.

По словам Трампа, Вашингтон "очень усердно работает" над тем, чтобы завершить конфликт, в котором "ежемесячно гибнут 25 тысяч солдат".

Американский президент также заявил, что бесплатная помощь Украине прекращена, и США продают вооружение странам НАТО "за полную стоимость", после чего Альянс передает это оружие Киеву.

"Война, которая никогда бы не произошла, если бы я был президентом. Как президент, я буду добиваться мира везде, где смогу, но я никогда не колеблясь буду противостоять угрозам Америке", - сказал он.

Ранее западные СМИ писали, что Трамп хотел бы закончить войну в Украине до годовщины независимости США 4 июля.

А накануне Зеленский сообщил, что Трамп хочет устроить большую церемонию с одновременным подписанием всех документов в рамках мирного соглашения Украины и РФ. В свою очередь президент Украины настаивает, что гарантии безопасности должны быть сначала согласованы и ратифицированы конгрессом США, а затем уже подготовлены остальные документы.