Президент Украины Владимир Зеленский сообщил подробности переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Об этом Зеленский написал в своем телеграм-канале.

"Только что говорил с президентом США Дональдом Трампом. На связи также присутствовали представители президента Трампа - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер", - сообщил украинский президент.

"Говорили о вопросах, над которыми завтра в Женеве будут работать наши представители на двусторонней встрече, а также о подготовке к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трёхстороннем формате в самом начале марта. Рассчитываем, что она даст возможность перейти к переговорам на уровне лидеров. Президент Трамп поддерживает такую последовательность шагов", - добавил Зеленский.

В свою очередь российское информагентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что трехстороннюю встречу по Украине перенесли на начало марта, место проведения сейчас согласовывается.

Напомним, накануне спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф заявил, что США очень верят во встречу Зеленского и Путина.

Ранее портал Axios сообщал, что Зеленский поручил своей команде организовать встречу с Путиным в Женеве.