Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов ушёл от ответа на вопрос о своём потенциальном участии в президентских выборах.

Интервью бывшего начальника разведки публикуют журналисты арабского медиа-издания "Аль-Модон".

У Буданова спросили, возможно ли проведение в Украине президентских выборов при условии достижения 60-дневного прекращения огня, и собирается ли он баллотироваться на пост главы государства в таком случае.

"Моя задача сейчас – наладить эффективный переговорный процесс. Говорить о выборах в нынешних обстоятельствах бессмысленно", – ответил глава ОП.

Война в Украине продолжается 1464-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 26 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Накануне в среду стало известно, что войска РФ уничтожили дамбу в районе Осыково, сбросив на сооружение трёхтонную авиабомбу. Это было сделано, чтобы нарушить логистику ВСУ в прифронтовой Константиновке. Также 25 февраля сообщалось, что до Харькова начали долетать российские FPV-дроны на оптоволокне. Первый такой случай зафиксировали на северной окраине города.

