Сторонники Трампа призывают президента США объявить чрезвычайное положение перед осенними парламентскими выборами, что позволит запретить голосование по почте и через избирательные машины, сообщает The Washington Post.

Издание пишет, что активисты, поддерживающие Трампа и утверждающие, что действуют в координации с Белым домом, распространяют 17-страничный проект исполнительного указа, в котором утверждается, что Китай вмешался в выборы 2020 года, что служит основанием для объявления чрезвычайного положения в стране, которое откроет президенту чрезвычайные полномочия в отношении голосования.

Ранее президент Дональд Трамп неоднократно озвучивал план по введению обязательного предъявления удостоверений личности избирателей и запрету голосования по почте на промежуточных выборах в ноябре, и активисты ожидают, что их проект будет включен в обещанный Трампом указ по этому вопросу.

"Мы имеем дело с ситуацией, когда президент осведомлен о вмешательстве иностранных интересов в наши избирательные процессы. Это создает чрезвычайную ситуацию национального масштаба, и президент должен быть в состоянии с этим справиться", - заявил юрист из Флориды Тиктин.

Тиктин считает, что введение чрезвычайного положения позволит президенту запретить голосование по почте и использование избирательных машин, рассматривая их как каналы иностранного вмешательства.

Ранее Дональд Трамп сам заявил, что избирательная система в стране нуждается в изменениях, иначе Соединенных Штатов "больше может не быть". Он также собирался выпустить указ об идентификации каждого избирателя во время голосования на выборах.