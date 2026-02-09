Президент США Дональд Трамп заявил, что избирательная система в стране нуждается в изменениях, иначе Соединенных Штатов "больше может не быть".

Об этом глава Белого дома написал в своей социальной сети Truth Social.

"Выборы в Америке сфальсифицированы, украдены и стали посмешищем на весь мир. Либо мы их исправим, либо у нас больше не будет страны", – заявил Трамп.

По его словам, республиканцам следует одобрить законопроект о защите права избирателей на участие в голосовании. Трамп добавил, что законопроект обяжет штаты подтверждать гражданство избирателей при регистрации и сделает обязательным предъявление удостоверения личности с фотографией перед голосованием.

Напомним, еще в прошлом году Трамп заявил, что выпустит указ об идентификации каждого избирателя во время голосования на выборах. Также президент США говорил о своих намерениях отменить голосование по почте, которое, по его утверждению, использовалось для фальсификации результатов выборов в 2020 году.

Тем временем ФБР проводит проверки после заявлений Трампа о фальсификациях президентских выборов 2020 года.

