Парламент Грузии утвердил поправки в Избирательный кодекс, согласно которым голосование на парламентских выборах возможно только на территории страны.

Один из авторов поправок, председатель парламентского комитета по правовым вопросам Арчил Гордуладзе, заявил, что уже следующие очередные парламентские выборы 2028 года будут проходить только на территории Грузии, в зарубежных странах избирательные участки не откроют. Он объяснил принятие поправок необходимостью "предотвратить внешнее вмешательство" в выборы.

"Граждане Грузии, временно проживающие за рубежом, смогут проголосовать в назначенный день, вернувшись на родину. Все утверждения оппозиции, что новыми поправками представители грузинской диаспоры в других странах якобы лишаются права участия в выборах, являются спекуляциями", - сказал Гордуладзе.

Отметим, что на парламентских выборах в 2024 году за рубежом были открыты 60 избирательных участков, на них проголосовали 34 тысячи граждан. В выборах на территории Грузии приняли участие более двух миллионов избирателей. Тогда партия "Грузинская мечта" проиграла на большинстве зарубежных участков, но выиграла внутри страны.

Сейчас в грузинском парламенте из 150 мест 89 принадлежит членам "Грузинской мечты", 12 - депутатам оппозиционной партии "За Грузию". Еще 49 депутатов от оппозиции сдали мандаты, посчитав выборы сфальсифицированными.

Месяц назад в Грузии решили ликвидировать Антикоррупционное бюро и закрыть службу защиты персональных данных.

А незадолго до этого власти страны решили попросить Конституционный суд запретить три прозападные партии.