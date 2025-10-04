В Грузии сегодня проходят выборы местных властей, бойкотируемые оппозицией.

Кадры митинга противников правящей партии "Грузинская мечта" публикуют политические телеграм-каналы.

Многие оппозиционные партии отказались участвовать в избирательной кампании, мотивируя это возможными фальсификациями со стороны "Грузинской мечты", а также в виду арестов своих лидеров.

Вместо выборов оппозиция анонсировала акции протеста, назвав предстоящую акцию "мирным свержением власти". В Тбилиси под митинг установили сцену, там собралась толпа протестующих.

Биндзина Иванишвили, председатель "Грузинской мечты", уже назвал действия оппозиции попыткой госпереворота.

По словам премьера Ираклия Кобахидзе, кандидаты от правящей партии одерживают победу во всех муниципалитетах страны.

Вместе с этим эксперты скептически относятся к перспективам смены власти в Грузии посредством акций протеста, памятуя, что год назад аналогичные акции после парламентских выборов успеха не принесли.

"Тогда оппозиция была едина, у неё были деньги, президентом была Саломе Зурабишвили, которая была на стороне протестующих, было давление со стороны Запада. Я не знаю такого примера, когда заранее анонсировали революцию и она случилась. Это всё смешно и печально", – говорит грузинский политолог Торнике Шарашенидзе, комментируя предстоящие протесты изданию "Немецкая волна".

Политический обозреватель Гела Васадзе считает, что митинги не дадут результата без предварительного раскола внутри властных структур.

К этому времени протестующие прорвались во двор президентской резиденции в Тбилиси, пробив металлические ограждения. Спецназ применил против них перцовый газ, сообщает телеканал "Пирвели".

Также появились кадры, как спецназ разгоняет протестующих.

Кроме того, в Тбилиси протестующие подожгли баррикады. Полиция заливает их водометами.

Между тем мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил о 70-процентной поддержке избирателей.

Напомним, власти Грузии считают, что против них хотят устроить "майдан".

Ранее в Тбилиси рассказали об обещании Запада дать Грузии оружие в случае открытия второго фронта против России.