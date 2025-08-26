Страны Запада обещали обеспечить Грузию вооружением в случае согласия открыть второй фронт против России.

Об этом сказал генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Кахабер Каладзе.

По его словам, в канцелярии премьер-министра страны звучали "прямые угрозы, шантаж и оскорбления", чтобы открыть второй фронт в Грузии.

"Обещания, что мы поможем вам во всем, предоставим соответствующую технику и так далее. Конечно, этому есть доказательства, и при необходимости мы будем действовать, но, опять же, в интересах страны лучше оставаться так, как есть", – заявил он.

Каладзе также сообщил, что партнеры из Запада продолжают шантажировать Грузию и грозятся приостановить безвизовый режим с Евросоюзом.

Напомним, еще в феврале в Тбилиси заявили, что в начале войны в Украине Грузию призывали открыть второй фронт против России.

А в прошлом году основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили говорил, что высокопоставленный чиновник Запада предлагал бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией, чтобы продержаться хотя бы три-четыре дня, а потом уйти в леса и надеяться на западную помощь.